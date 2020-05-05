Начался сбор средств на создание вакцины от коронавируса

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Вчера, 4 мая, стартовал онлайн-марафон по сбору средств на создание вакцины от коронавируса. Все собранные средства будут распределяться по трем основным направлениям: диагностика коронавируса, лечение и разработка вакцины.

При этом, по мнению главы Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Сайлюса Чаплинскаса, разработать вакцину до конца этого года — слишком оптимистические планы. Для разработки вакцины, даже при совместных усилиях разных стран, необходимо провести все клинические испытания и проверки, затем запустить массовое производство и наладить поставки. Для этого потребуется гораздо больше времени, — сказал Чаплинскас.