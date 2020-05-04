Listen to «Начат прием заявок на получение компенсаций за аренду помещений» on Spreaker.

Сегодня компания Invega начинает принимать заявки от представителей малого и среднего бизнеса на получение 50-процентных компенсаций за аренду помещений.

Данная государственная субсидия актуальна для предприятий, деятельность которых была остановлена из-за карантина.

Правда, выплата назначается только в том случае, если арендодатель, со своей стороны, также применяет скидку в размере не менее 30 процентов. Таким образом, съемщику остается оплатить пятую часть арендной платы. В противном случае государство компенсации не предоставит.

Субсидия на аренду помещений будет применяться с начала карантина, 16 марта, и в течение еще двух месяцев после его отмены.