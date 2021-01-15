Начинается перепись населения

В рамках проводимой в этом году всеобщей переписи населения Департамент статистики начинает сбор данных о национальности, родном языке и вероисповедании жителей Литвы.

Раньше эту информацию собирали переписчики, приходившие к людям на дом. В этом году опрос будет проводиться в интернете. Заполнить анкету можно до 17 февраля на отведенной для переписи странице сайта Департамента статистики. Жителям Литвы задаются вопросы об их национальности, о том, какой у них родной язык и какими еще языками они владеют, а также – какого вероисповедания придерживаются. Позже полученные данные будут дополнены результатами отдельного живого опроса примерно 40 тысяч жителей. Перепись населения и объектов недвижимости в этом году проходит в удаленном режиме – опираясь на данные различных госреестров. Первые результаты станут известны к концу года.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.