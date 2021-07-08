Начинается ремонт ул. Жирмуну и Жирмунайского кольца

Ещё до осени отрезок ул. Жирмуну от ул. Минтиес до ул. Шейминишкю будет обновлён. На этой неделе начнётся ремонт, во время которого поменяют дорожное покрытие. Помимо этого, согласно программе MIESTAS+, будут обновлены остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и другие места движения пешеходов. Также будут осуществлены и другие работы. Завершить ремонтные работы планируется до 1 сентября.

На отрезке от ул. Минтиес до ул. Шейминишкю будет ограничено дорожное движение. По этой причине водителей просят быть особенно внимательными и следить за дорожными знаками.

Автобусы, курсирующие по маршрутам 4G, 5 и 200, а также троллейбусы, курсирующие по маршрутам 9, 12, 17, 19 и 20, будут ездить как обычно. Между тем на время работ возможны некоторые несоответствия в расписании этих маршрутов.

В настоящий момент в столице применяется усовершенствованный стандарт по отношению к приведению в порядок окружающей среды. Цель этого стандарта – создание высококачественной инфраструктуры, окружающей вильнюсских жителей. Основные принципы этого стандарта – сохранять существующие зелёные насаждения, увеличивать их количество, создавать больше пространства для пешеходов и пр. Также большое внимание уделяется качественному освещению и улучшению эстетического вида.

В этом году в различных столичных сенюниях будет приведено в порядок более 12 км улиц. Также будет оборудовано 5 км новых удобных пешеходных дорожек. В первую очередь будут отремонтированы те улицы, по которым ездит наибольшее количество общественного и обычного транспорта, а также те улицы, где много ям и неровностей.

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