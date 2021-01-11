Начинается вакцинация в домах опеки

На этой неделе начинается вакцинация от коронавируса жителей и работников домов опеки.

Пациентам предварительно будут проведены тесты на антитела. Те, кто переболел или все еще болеет, прививаться не будут. Вакцину должны получить и работники, которые ухаживают за пациентами у них на дому. В домах опеки на данный момент проживают примерно 13 тысяч, работают – около 8 тысяч человек.

При этом сообщается, что пятая часть всех пациентов домов опеки и около 10 процентов работников думают о том, чтобы отказаться от прививки.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.