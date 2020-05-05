Начинают работу три филиала Литовского национального музея

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Сегодня в Вильнюсе открывается Литовский национальный музей. Сначала начнут работу три его филиала: Новый арсенал, бастея и башня Гедиминаса. В филиалах музея поток посетителей может быть ограничен. В Новом арсенале одновременно могут находиться 100 человек, в бастее – 50, а в башне Гедиминаса – 20. В музей можно ходить группами не более двух человек (исключение — члены одной семьи). Посетители должны находиться в защитных в масках, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию. С 8 мая откроются и другие филиалы Национального музея.