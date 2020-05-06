Listen to «Национальный центр крови призывает жителей Литвы не оставаться равнодушными» on Spreaker.

Продолжает расти потребность в донорской крови, и жителей Литвы призывают не оставаться равнодушными.

Крови в медучреждениях не хватает в связи с тем, что возобновилось предоставление плановых услуг. В ближайшее время будет налажена работа мобильных пунктов для проведения акций по сдаче донорской крови.

Доноров также просят приезжать в стационарные подразделения Национального центра крови. Процедуры проводятся в соответствии со строжайшими правилами гигиены.