Национальный центр крови продолжает вакцинационный тур

Заметив, что жители Литвы охотно встают в живые очереди за вакцинацией, Национальный центр крови продолжает свой тур по Литве. Между тем вчера в Висагинасе большого количества людей не было. При этом следует отметить, что некоторые не поленились приехать на вакцинацию в Висагинас из других городов. Основной причиной стало то, что прививали препаратом Janssen. Напомним, что эта прививка не требует ревакцинации. Также люди хотят быстрее получить «паспорт возможностей». А небольшое количество желающих вакцинироваться многие объясняли хорошей летней погодой. Отметим, что сегодняшний день во всей Литве объявлен днём всеобщей вакцинации. Места, где можно привиться, работают до 20:00, а выбрать можно любую из имеющихся в центрах вакцину.

Власти Таиланда намерены открыть границы для иностранцев

В течение следующих четырех месяцев власти Таиланда намерены открыть границы для жителей других стран. Об этом заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча. Он отметил, что туристические регионы, которые готовы к приёму иностранных туристов, могут открыться для них и в более ранний срок. Глава Правительства Таиланда признал, что такие планы связаны с рисками, но в то же время указал на важную роль туристической отрасли для экономики страны. По этой причине он считает неприемлемым ждать, пока всё население будет привито от коронавируса или мир от него освободится.

Церемония ТЭФИ снова перенесена

Церемония вручения российской телевизионной премии ТЭФИ, которая была запланирована на конец октября – начало ноября, перенесена на конец 2021 – начало 2022 года. Об этом сообщил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой. По его словам, хочется провести полноценную праздничную церемонию. Напомним, что вручение премии должно было состояться ещё в октябре прошлого года, но из-за пандемии было перенесено сначала на май этого года, а потом на осень.

Бейби-бум в Германии

В марте этого года уровень рождаемости в Германии достиг рекордного показателя за последние 20 лет. В этом месяце в стране на свет появились почти 66 тысяч младенцев. Последний раз число новорожденных превысило 65 тысяч в марте 1998 года. Стоит отметить, что пока это только предварительные цифры. Точные данные, которые могут оказаться ещё выше, будут доступны в июле.