Национальный центр крови ждет доноров крови всех групп

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Из-за сократившегося во время карантина числа доноров медучреждениям не хватает крови всех групп. Об этом сообщает Национальный центр крови.

Хотя плановые операции сейчас приостановлены, кровь необходима в случаях травм и при оказании другой срочной помощи пациентам.

Центр подчеркивает, что сдавать кровь сейчас совершенно безопасно — специалисты придерживаются строжайших правил гигиены.

Желающим сдать кровь достаточно зарегистрироваться, а Центр крови в крупных городах обещает самостоятельно обеспечить подвоз доноров и их возвращение домой.