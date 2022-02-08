Надежда Михалкова: «режиссура для меня — правильный выбор»

С 7 февраля на стриминговой платформе Okko начался сериал «Номинация». Автором сценария и режиссером картины стала Надежда Михалкова. Кроме того, актриса исполнила одну из главных ролей.

О СВОЕМ МИНИ-СЕРИАЛЕ «НОМИНАЦИЯ»

— Для меня прежде всего это картина о трех женщинах, которых мы, зрители, застаем в разные периоды жизни. Они все на перепутье и должны поступить либо так, либо иначе. И мы видим, что с ними происходит после. А антураж — это съемочная площадка, семья, которая связана с кинематографом, и все, что имеет отношение к кино.

О СОВМЕЩЕНИИ ГЛАВНОЙ РОЛИ И РЕЖИССЕРСКОГО КРЕСЛА

— Такой эксперимент, мне кажется, я первый и последний раз провела над собой и своими нервами. Когда ты режиссер и снимаешься, тебе нужно саму себя монтировать, все утверждать, заканчивать работу. И, видимо, ты должен быть доволен результатом, то есть собой. А мне всегда хочется еще лучше, потому что я очень самокритична.

Но в данном случае я настолько, мне кажется, сжилась с этой историей, что было довольно легко. Текст учить не нужно было, я просто входила в кадр. На меня всегда ругался наш художник по гриму, потому что он не успевал даже подойти ко мне, как я уже кричала: “Мотор! Давайте, все, быстрее”.

О РАБОТЕ СО СВОЕЙ СЕСТРОЙ НА СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

— Я Аню очень люблю. Считаю — без того, что она моя сестра, — ее прекрасной актрисой. Но в работе у нее периодически включается сестринское, особенно учитывая, что она старшая, и Аня иногда этим пользовалась.

Но я ей быстро объясняла, кто в доме хозяин. У меня пока не много режиссерских работ, и в каждой я ее снимаю не потому, что мы сестры. Хотя иногда легче взять кого-то не из родственников, потому что — пришел, отработал и разошелся. А тут надо дальше как-то продолжать семейные отношения.

Но она действительно всегда включается, всегда с текстами. Если Аня мне звонит в семь утра или был пропущенный звонок в 12 ночи, это значит, что она прочитала сцену. И значит, сейчас будет либо предложение, либо крик: “Как это можно сказать!” или “Ты видела, как меня накрасили? Ты видела мой костюм?”

Я сразу вспомнила эти съемочные дни и подумала: как хорошо, что они прошли. Потому что вот этот тон и возможность по-сестрински позвонить мне — это сближает, но иногда, конечно, холодок по телу.

ОБ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ МОМЕНТАХ В «НОМИНАЦИИ»

— Это исключительно художественное произведение, не связанное с реальными людьми. Но, как и у любого режиссера, когда он берет материал, пишет его сам и снимает то, о чем хочет, это обязательно какие-то его внутренние накопленные переживания. Или режиссер говорит о том, что наболело, поднимает вопросы, которые его тревожат.

В данном случае это просто собранный пазл из многочисленных наблюдений. Безусловно, есть внутренние переживания, как и в любой картине. Две дочки и отец-режиссер или писатель и два брата — неважно. В данном случае очень хотелось, чтобы это были две сестры, потому что я хотела сыграть с Аней.

Мы смеялись: “Может быть, и брата, одного и второго, еще тоже записать”, потому что у нас все хорошо с самоиронией. И, конечно, я понимаю зрительское желание увидеть внутреннюю семейную разборку, подоплеку. Если это будет так, значит, мы хорошо все сделали, очень достоверно, добились, чего хотели. Кто захочет найти там что-то, тот всегда найдет. В любом материале.

О ТОМ, ЧЕМ ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬСЯ В БУДУЩЕМ

— Я бы ответила, что по количеству передвижений хочется писать сценарии, потому что — проснулся, открыл компьютер и работаешь. Хотя сценаристы скажут: “Ну да, конечно. Мы так не пишем!” По энергозатратности хочется быть артистом, потому что ты приходишь на съемочную площадку. Сейчас актеры скажут: “У нас тоже сложная работа!” Все работы сложные, понятно, но степень и уровень ответственности немного другой.

О РЕЖИССУРЕ

– Режиссер — это профессия, где ты максимально за все отвечаешь и делаешь исключительно так, как ты это видишь. Получилось или не получилось, как задумано, — это никого не интересует. Не получилось — значит, плохо старался. Поэтому, наверное, по азарту и ответственности, которую я привыкла на себя брать, режиссура для меня — правильный выбор профессии. Я добиваюсь — и мне хочется, — чтобы это получилось так, как мне нужно, за свои ошибки я отвечаю.

ОБ АКТЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ

– С точки зрения легкого пути, наверное, это актерская профессия. Я бы тоже очень хотела ею заниматься, потому что ты пришел, ты артист, все вокруг вьются, и ты можешь сказать, что это тебе не нравится или нравится, и уйти. Режиссер еще живет с этим артистом на монтаже, на озвучивании — везде. А артист уже 15 жизней прожил за это время.

(РИА «Новости», 07.02.22)

Источник: InterMedia