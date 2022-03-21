Звёзды

Надя Дорофеева рассталась с Владимиром Дантесом

Автор Эвелина Никанорова

Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес объявили о расставании после одиннадцати лет отношений и семи — брака.

Надя Дорофеева рассталась с Владимиром Дантесом

Чета заверила, что после грядущего развода останется друзьями.

– Эта пара стала самыми родными людьми друг для друга, они самые близкие друзья. Такими они и остаются, – написали они на своих страницах. – Единственное… Они теперь не вместе. Многие скажут: «Не-е-ет! Мы не хотим этого!». На что мы ответим: «Ну чего вы повесили нос? Мы же не ваши игрушки. Мы не исчезаем из жизни друг друга». Мы бесконечно сильно любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали тем, кем является сейчас, подставляя плечо помощи в самые тяжелые моменты. Никогда не будет подходящего времени сказать об этом, поэтому говорим сейчас. Возможно, это как-то отвлечет вас и разбавит новостную ленту. С открытым сердцем! С любовью друг к другу, ваши Надя и Вова. PS. Дантесиков и Додошат не ждите.

Источник: InterMedia

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