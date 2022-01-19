Надя Дорофеева утвердила новые правила отпуска

Певица Надя Дорофеева, которая отдыхает в мексиканском Тулуме, поделилась с подписчиками секретами своего быстрого восстановления.

Украинская певица призналась, что она следует разработанным ею «новым правилам отпуска», в которые входят следующие пункты:

– Не ставить будильник; спорт хотя бы 2 раза; есть местную еду; пить; знакомиться с новыми людьми; читать; защищать кожу; слушать новую музыку; залипать в Тик-ток; сделать красивые фотографии; медитировать; постараться не работать. Ну хотя бы постараться…

В поездке артистку сопровождает ее муж Владимир Дантес. На фотографиях с отдыха пара выглядит очень счастливой и безмятежной.

Источник: InterMedia