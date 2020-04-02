Надо ли дезинфицировать товары после покупки в магазине

Многие из нас сегодня задаются вопросом — надо ли дезинфицировать упаковки продуктов, которые мы закупаем в период пандемии коронавируса?

В интернете можно найти много ответов на этот вопрос из самых разных источников. Серьёзные ученые говорят, что случаев заражения через какие-то предметы пока не было зафиксировано. Хотя это не исключает того, что если вы возьмете в руки упаковку молока, на которую только что чихнул зараженный человек, и этими же руками будете дотрагиваться до своего лица, то заразиться все-таки можно.

Поэтому выходя в магазин и контактируя с другими людьми, мы подвергаем себя определенному риску. И требование соблюдать безопасную дистанцию в два метра появилось не просто так.

Специалисты рекомендуют прежде всего обратить внимание на то, проводится ли в магазине дезинфекция покупательских тележек и корзин, а также различных поверхностей — и ходить именно в такие магазины. Соблюдать дистанцию, а после завершения закупок не забывать дезинфицировать руки — в каждом магазине сейчас есть для этого специальные средства.

Профессиональные рекомендации дает американский микробиолог и эксперт по безопасности пищевых продуктов Дональд Шаффнер. Он рассказывает, что несмотря на то, что коронавирус может оставаться жизнеспособным вне организма больного в течение двух-трех дней, это совсем не значит, что покупки из магазина надо отложить и не трогать в течение этого времени. По его словам, не стоит бояться заразиться только от одного прикосновения к продуктам. Во-первых, не все покупки заражены, во-вторых, простое прикосновение к ним не приводит к тому, что человек сразу же заболевает COVID-19. Здесь опять на первое место выходит требование постоянно помнить о гигиене рук. Если же вы переживаете, что вирус может находиться на поверхности или внутри коробок, просто промойте продукты.

Зелень, фрукты и овощи надо тщательнее, чем обычно, промывать обычной холодной водой.

Возможно, неплохо было бы обработать мягкие упаковки таких продуктов, как кефир или молоко. Ну и для спокойствия выкладывайте покупки на одну часть стола и затем протрите его. После того как разобрали покупки, обязательно тщательно помойте руки с мылом или продезинфицируйте их. Ну а многоразовые мешки или сумки для покупок надо стирать почаще — и, как говорят специалисты, не только в период карантина.