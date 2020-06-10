Надо ли фанатично мыть овощи и фрукты перед едой? Вопрос, который многим из нас покажется странным, потому что мы приучены делать это с самого раннего детства. Однако есть и другие, кто считает, что человеческий организм может легко справиться с немытыми продуктами, и старательное отмывание овощей и фруктов перед едой – признак нездоровых нервов. Так где же правда?

Специалисты утверждают, что главная цель обработки овощей и фруктов – не просто смыть видимые загрязнения – землю, песок, пыль, — но и удалить ядохимикаты, которыми обрабатывалось растение в процессе роста или транспортировки. Конечно, яблоко, сорванное в своем саду, может быть, и достаточно просто обтереть. Но когда мы покупаем продукты в магазине, надо учитывать, что прежде чем попасть на полку, они могли быть обработаны восками, парафинами и другими химикатами. Такие способы отрицательно сказываются на здоровье: вызывают аллергии, а у детей могут даже стать причиной диатеза или отравления. Итак, как обрабатывать овощи и фрукты?

Плоды со съедобной кожицей (яблоки, груши, помидоры, огурцы) надо промыть под струей воды губкой в течение 30-60 секунд, а затем обдать кипятком, чтобы уничтожить микробы. Все витамины при таком способе сохранятся. Зачастую советуется счищать кожуру у любых фруктов и овощей, привезенных из-за границы, даже у яблок.

Вторая категория – плоды с несъедобной кожурой (дыни, лимоны, апельсины, бананы, арбузы и тыква). Здесь надо заметить, что, скажем, арбузы часто продаются не целиком, а разрезанными на части. Это опасно тем, что микробы с кожуры могут попасть на мякоть арбуза. Между тем, такие плоды, прежде чем разрезать, обязательно надо промывать щеткой. Можно даже добавить немного мыла и затем хорошо смыть водой и тоже обдать кипятком.

Ну и, наконец, ягоды и зелень (смородина, клюква, виноград, салат, руккола, укроп и так далее). Сначала надо удалить все ненужные веточки и стебли, а затем все остальное положить в дуршлаг и промыть под проточной водой в течение минуты.

Тем же, кто страдает аллергией, можно посоветовать предварительно подержать овощи и фрукты в холодной воде. И есть их сразу после мытья, пока плоды не начали терять свои полезные свойства.