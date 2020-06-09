Надо ли платить налоги с полученных субсидий

Как известно, в период карантина государство оказало, и продолжает оказывать, помощь разным категориям граждан и представителям бизнеса. Однако если работники бухгалтерий четко представляют себе, каким образом в сложившейся ситуации компаниям надо будет оплачивать налоги, то для рядовых граждан и представителей бизнеса некоторые моменты могут стать неожиданностью.

Как рассказывает портал ru.delfi.lt, бывают случаи, когда после получения помощи от государства приходится оплатить в виде налогов суммы, сопоставимые с теми, которые были получены. Вот некоторые примеры.

Государство выделяет небольшим компаниям, в которых работают меньше 9 человек, субсидии в размере половины от переведенного в прошлом году подоходного налога. Соответственно, если подоходный налог составил около 1000 евро, выделяют 500, если от 1000 до 2000 евро — то 1000. Если же подоходный налог составил больше 2000 евро, то сумма субсидии составит ровно половину уплаченного за 2019 год подоходного налога. Эта сумма облагается налогом на прибыль. По словам представителя Государственной налоговой инспекции Расы Вирвилене, эти субсидии считаются субсидиями в виде компенсации недополученной прибыли, значит, они облагаются налогом на прибыль. В этом случае задекларировать и оплатить налог надо будет в стандартном порядке, до 15 июня следующего налогового периода.

В свою очередь, аудитор, консультант по налогам, Артурас Капитановас отмечает, что стандартный тариф налога на прибыль составляет 15%. Но есть и 5%, если доходы компании не превышают 300 тысяч евро. Это означает, что в некоторых случаях компании, получившие помощь государства, должны будут заплатить больше налогов, чем получили помощи. Это происходит потому, что если с учетом помощи доходы превысят 300 тысяч евро, то придется заплатить уже не 5, а 15% налога.

При этом главы предприятий могут столкнуться с тем, что помощь за простой тоже влечет за собой некоторые последствия. Например, субсидия за простой работников напрямую не облагается налогом, однако влияет на налог на прибыль. «Например, если зарплата человека составляет 1000 евро и государство компенсирует 700, то компания в этом случае может в качестве расходов указать лишь 300 евро», – отмечает консультант по налогам. По словам Артураса Капитановаса, для бухгалтера в данном случае нет никаких вопросов, однако руководители компаний, которые меньше связаны с бухгалтерией, могут не знать таких моментов.

Пособия самозанятым людям в размере 257 евро, как отмечает Государственная налоговая инспекция, налогами не облагаются. Однако обязательства выплатить налоги в “Содру” из этой суммы — остаются. Люди также не освобождаются от необходимости заплатить 42,37 евро PSD, обязательного медицинского страхования. Люди, которые работают по бизнес-удостоверению, вне зависимости от того, каких доходов не получили, должны заплатить VSD, государственный налог социального страхования, от минимальной зарплаты. Подсчеты зависят только от того, на весь ли месяц у человека оформлено бизнес-удостоверение и участвует ли он в накоплении пенсии второй ступени. Итак, для того, чтобы правильно оплатить все необходимые налоги, надежнее будет проконсультироваться со специалистами налоговой инспекции.