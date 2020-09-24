Надо проверить, не пришло ли письмо от “Содры”
Listen to «Надо проверить, не пришло ли письмо от “Содры”» on Spreaker.
Sodra разослала напоминания почти 3,5 тысячам налогоплательщиков, которые, возможно, уже должны самостоятельно заплатить налог на обязательное медицинское страхование в сентябре (PSD). Уведомления получили те жители, которые еще не задолжали, но если они не начнут учиться, работать или не зарегистрируются в Службе занятости до конца месяца, они будут обязаны сами платить PSD.
Среди них — около 2500 молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Некоторые из них, возможно, закончили учебу в этом году, но еще не нашли работу. Возможно, что придется заплатить PSD и в случае, если вы, например, занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью одновременно с учебой. Либо если учебный год начинается только в октябре.