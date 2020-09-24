Listen to «Надо проверить, не пришло ли письмо от “Содры”» on Spreaker.

Sodra разослала напоминания почти 3,5 тысячам налогоплательщиков, которые, возможно, уже должны самостоятельно заплатить налог на обязательное медицинское страхование в сентябре (PSD). Уведомления получили те жители, которые еще не задолжали, но если они не начнут учиться, работать или не зарегистрируются в Службе занятости до конца месяца, они будут обязаны сами платить PSD.

Среди них — около 2500 молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Некоторые из них, возможно, закончили учебу в этом году, но еще не нашли работу. Возможно, что придется заплатить PSD и в случае, если вы, например, занимаетесь индивидуальной трудовой деятельностью одновременно с учебой. Либо если учебный год начинается только в октябре.