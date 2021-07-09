Паутина

Найден обладатель самого длинного языка в мире

Автор Эвелина Никанорова 22
Найден обладатель самого длинного языка в мире

В Индии нашли обладателя самого длинного языка в мире. Об этом сообщает LADbible.

Рекордсменом признали 20-летнего индийца по имени Правин. Длина его языка составляет 10,8 сантиметра, что на семь миллиметров превышает максимум, зафиксированный ранее. Благодаря этому молодой человек способен без труда дотянуться языком до носа или облизнуть локоть. Достижение зафиксировали официальные представители Книги рекордов Индии.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, с 2012 года самым длинным считался язык Ника Стоулберга из США. Его язык был длиной 10,1 сантиметра. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2002 году в Великобритании. Он принадлежал Стивену Тейлору, язык которого имел длину 9,8 сантиметра.

Источник

Еще больше рекордов по ссылке

Метки:

Актуальные новости

Mickey Mouse 580x460

Возвращение Микки Мауса

Автор Эвелина Никанорова
11-летняя девочка еженедельно устраивает концерт в зоопарке

11-летняя девочка еженедельно устраивает концерт в зоопарке

Автор Эвелина Никанорова
По случаю юбилея Илона Маска установили его статую

По случаю юбилея Илона Маска установили его статую

Автор Эвелина Никанорова
Бельгия: свидание со страусом

Бельгия: свидание со страусом

Автор Эвелина Никанорова
Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей

Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей

Автор Эвелина Никанорова
Учитель физкультуры из Мьянмы записала фитнес-видео на фоне военного переворота

Учитель физкультуры из Мьянмы записала фитнес-видео на фоне военного переворота

Автор Эвелина Никанорова
Канада: мировой рекорд по продолжительности игры в хоккей. Матч шел больше 10 дней

Канада: мировой рекорд по продолжительности игры в хоккей. Матч шел больше 10 дней

Автор Эвелина Никанорова
«Властелин колец» станет самым дорогим в истории сериалов

«Властелин колец» станет самым дорогим в истории сериалов

Автор Эвелина Никанорова
Dance Monkey 580x460

Shazam назвал песню, которую ищут чаще всего

Автор Эвелина Никанорова