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Найден самый древний наскальный рисунок. Ему более 45 тыс. лет!

Автор Эвелина Никанорова 24
самый древний из известных наскальных рисунков животных

Археологи обнаружили в Индонезии самый древний из известных наскальных рисунков животных. Находкой оказалось изображение дикой свиньи, которое было нарисовано около 45,5 тыс. лет назад. Своим открытием они поделились в Science Advances.

Картина была найдена в пещере Leang Tedongnge в отдаленной от цивилизации долине на острове Сулавеси. Она является самым ранним свидетельством заселения этого региона людьми.

Рисунок размером 136 на 54 сантиметра наносили на стену пещеры с помощью темно-красного пигмента охры. Он изображает свинью с коротким гребнем из прямостоячих волос и несколькими роговидными бородавками на морде, что характерно для самцов бородавочных свиней. 

Кроме того, над спиной свиньи археологи обнаружили два отпечатка рук, которые, похоже, обращены к двум другим свиньям, сохранившимся лишь частично.

Поверх картины образовался слой кальцита — именно с помощью него удалось определить примерный возраст изображения. При помощи радиоизотопного датирования ученые выяснили, что кальцит образовался 45,5 тыс. лет назад. А это значит, что рисунку как минимум столько лет, а может быть, и гораздо больше.

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