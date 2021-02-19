Найдено самое удобное место в самолете

Британский путешественник назвал самые удобные места в самолете для длительных перелетов. Его выводы публикует издание The Mirror.
Так, Джон Берфитт назвал наиболее раздражающей вещью, которая может случиться с пассажирами в полете. Это — удары ногами по спинке кресла попутчиком. В связи с этим турист посоветовал выбрать «худшее» место в салоне — сиденье у окна в задней части лайнера у туалетов.
«Я понял, как полюбить авиакомпанию. Я нашел лучшее место в самолете», — поделился он.
Как объяснил Берфитт, после одного случая, когда путешественник сзади весь полет толкал его кресло, он всегда выбирает такие места, поскольку только там может расслабиться по-настоящему. Кроме того, Бреффит добавил, что бортпроводники не задевают это кресло тележкой.
Помимо этого издание привело результаты недавнего исследования туристического портала Pipeway. Выяснилось, что выбрав последний ряд, путешественник с большой вероятностью будет сидеть в одиночестве, так как многие туристы не любят места в хвостовой части самолета.