Новости Паутина

Найдено самое удобное место в самолете

Автор Эвелина Никанорова 34
фильм «Ёлки»

Британский путешественник назвал самые удобные места в самолете для длительных перелетов. Его выводы публикует издание The Mirror.

Так, Джон Берфитт назвал наиболее раздражающей вещью, которая может случиться с пассажирами в полете. Это — удары ногами по спинке кресла попутчиком. В связи с этим турист посоветовал выбрать «худшее» место в салоне — сиденье у окна в задней части лайнера у туалетов.

«Я понял, как полюбить авиакомпанию. Я нашел лучшее место в самолете», — поделился он.

Как объяснил Берфитт, после одного случая, когда путешественник сзади весь полет толкал его кресло, он всегда выбирает такие места, поскольку только там может расслабиться по-настоящему. Кроме того, Бреффит добавил, что бортпроводники не задевают это кресло тележкой. 
Помимо этого издание привело результаты недавнего исследования туристического портала Pipeway. Выяснилось, что выбрав последний ряд, путешественник с большой вероятностью будет сидеть в одиночестве, так как многие туристы не любят места в хвостовой части самолета.

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