Найдено самое удобное место в самолете

Как объяснил Берфитт, после одного случая, когда путешественник сзади весь полет толкал его кресло, он всегда выбирает такие места, поскольку только там может расслабиться по-настоящему. Кроме того, Бреффит добавил, что бортпроводники не задевают это кресло тележкой.