Музыкальная новинка

Найк Борзов выпустил летний сингл и клип «Дачные велосипедистки»

Автор RUSRADIO LT 0
Найк Борзов выпустил летний сингл и клип «Дачные велосипедистки»

Певец Найк Борзов выпустил новый летний сингл и клип «Дачные велосипедистки»

«Пионеры уходят в подполье на время летних каникул», – поет Найк Борзов, однако песня совсем не о советском прошлом. Это скорее ироническое высказывание с летним расслабленным звуком в духе нью-вейва.

В клипе режиссера Кирилла Островского снялись Виолетта Большакова, Юлия Аверичева и лидер культовой группы «Оберманекен» Анжей Захарищев фон Брауш.

«Этот взволнованный высокий голос мог бы быть куда более ироничным, учитывая содержание самой песни про дачных велосипедисток, пионеров, подростков с «Роллс-Ройсами» и деньгами в концертах… Но тут очевидно влияние как новой волны, так и группы «Оберманекен», лидер которой снялся даже в клипе. Зарисовки из дачной и городской жизни Борзов характеризует как бациллы, не слишком-то поясняя за базар. Песня хороша именно этим столкновением мизантропии Борзова и летним чиллом с клавишными соло, которым позавидовал бы Олег Нестеров», – говорит музыкальный критик Гуру Кен.

 

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