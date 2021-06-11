Отдых в Литве

Накануне выходных дней – об отдыхе и череде мероприятий

Автор Анжелика Орлёнок 16
Накануне выходных дней &#8211; об отдыхе и череде мероприятий

Накануне выходных дней – об отдыхе и череде мероприятий. Сегодня в Неринге официально стартуют празднества, посвященные культурной столице Литвы.

Они должны были начаться еще в январе, но по понятным причинам старт был отложен. 

Неринга, которая в этом году объявлена культурной столицей Литвы, подготовила около 100 всевозможных мероприятий на любой вкус.

***

Бирштонас объявляет об официальном открытии летнего сезона.

Администрация города приглашает посетить курорт, который в этом году отмечает свой 175-й день рождения.

В программе нынешнего лета – масса культурных и спортивных мероприятий. В их числе — чемпионат воздушных шаров и гонки на водных мотоциклах. 

***

А в лесах Аукштайтии появились первые грибы.

Это еще не боровики, но не менее ценные и красивые подосиновики. Правда, опытные грибники пока еще не советуют бежать в лес за добычей, так как лесных даров мало и находят их только самые упорные. 

Грибы и ягоды обычно начинают появляться после Ивана Купалы, и в этом году, если природа не пожалеет солнышка, ожидаются хорошие урожаи.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

4236922138046ab529c50f9e4c324085 580x460

Путешествие… в историю

Автор RUSRADIO LT
Виртуальное Рождество для путешественников или как утолить голод по путешествиям во время карантина

Виртуальное Рождество для путешественников или как утолить голод по путешествиям во время карантина

Автор Анжелика Орлёнок
Лесничества просят не поджигать траву и беречь природу

Лесничества просят не поджигать траву и беречь природу

Автор Анжелика Орлёнок
С 4 июня снова начнет курсировать «Приморский экспресс»

С 4 июня снова начнет курсировать «Приморский экспресс»

Автор Анжелика Орлёнок
Клайпедские пляжи готовятся к летнему сезону &#8211; он начнется 15 мая

Клайпедские пляжи готовятся к летнему сезону – он начнется 15 мая

Автор Анжелика Орлёнок
Алитус. 10 самых интересных и красивых мест города

Алитус. 10 самых интересных и красивых мест города

Автор Анжелика Орлёнок
Возобновляются представления в Клайпедском дельфинарии

Возобновляются представления в Клайпедском дельфинарии

Автор Анжелика Орлёнок
Столичные пляжи ждут любителей активного отдыха

Столичные пляжи ждут любителей активного отдыха

Автор Евгений Русаков
Puodziu Ceche

События и мероприятия ближайших дней

Автор RUSRADIO LT