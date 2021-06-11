Накануне выходных дней – об отдыхе и череде мероприятий. Сегодня в Неринге официально стартуют празднества, посвященные культурной столице Литвы.

Они должны были начаться еще в январе, но по понятным причинам старт был отложен.

Неринга, которая в этом году объявлена культурной столицей Литвы, подготовила около 100 всевозможных мероприятий на любой вкус.

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Бирштонас объявляет об официальном открытии летнего сезона.

Администрация города приглашает посетить курорт, который в этом году отмечает свой 175-й день рождения.

В программе нынешнего лета – масса культурных и спортивных мероприятий. В их числе — чемпионат воздушных шаров и гонки на водных мотоциклах.

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А в лесах Аукштайтии появились первые грибы.

Это еще не боровики, но не менее ценные и красивые подосиновики. Правда, опытные грибники пока еще не советуют бежать в лес за добычей, так как лесных даров мало и находят их только самые упорные.

Грибы и ягоды обычно начинают появляться после Ивана Купалы, и в этом году, если природа не пожалеет солнышка, ожидаются хорошие урожаи.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.