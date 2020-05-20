Listen to «Накапливать меньше делиться. Maisto bankas предлагает правильно поставить запятую» on Spreaker.

Сегодня один из самых известных в нашей стране благотворительных фондов, Maisto bankas, начал акцию, в рамках которой планируется собирать для нуждающихся продукты с длительным сроком хранения. О том, что это за акция, и как она будет проходить, в нашем эфире расскажет директор благотворительного фонда Maisto bankas Симонас Гурявичус. Здравствуйте!

— Добрый день. Maisto bankas в связи с карантином не смог провести нашу традиционную акцию сбора еды в магазинах, которую мы делаем каждую весну и каждую осень. Во время весенней акции мы собирали около 240 — 250 тонн продуктов долгого хранения — то есть, масло, макароны, крупы и всякие консервы. В связи с тем, что не было акции, мы не собрали это количество еды, но нуждающиеся люди все же остались. То есть, еды нету, а нужда есть. Поэтому мы придумали разные способы, как собирать продукты долгого хранения. И эта акция — это одна из таких акций, что мы делаем, чтобы помочь нуждающимся. Мы заметили, что вот в это время количество и людей, которые нам звонят, и те организации, которым мы помогаем, количество нужды в еде увеличилось в 3 — 4 раза, а наши полки с продуктами долгого хранения — почти пустые. Поэтому мы решили вместе с компанией Malsena объехать всю Литву вместе с нашими добровольцами. В городах навещаем муниципалитеты, библиотеки, музеи, — разные места, где будут стоять наша коробка и наши добровольцы. И мы будем собирать продукты долгого хранения для того, чтобы сразу же по возвращении домой паковать их в продуктовые пакеты и отвозить на следующий день тем, кто нуждается.

— Может быть, вы хотели бы обратиться к нашим слушателям с просьбой присоединиться к вашей акции?

— Если бы вы могли бы — тоже позвать людей присоединиться и к этой акции, к другим акциям, что делает Maisto bankas. А даже если они не присоединятся к акции, которую делает Maisto bankas, — то, может быть, они могут посмотреть просто по сторонам. И я уверен, что, поскольку в Литве каждый пятый нуждается в дополнительной еде, они точно, посмотрев по сторонам, увидят своего соседа, кого-то из соседей друзей, кто нуждается в еде. И коронавирус — это очень большая беда. Но намного более большая беда — это то, что иногда люди просто не замечают других, кто нуждается. Ведь есть многие из нас, которые могут себе позволить поделиться, но не каждый это делает. Поэтому наша акция называется Kaupti mažiau dalintis (“Накапливать меньше делиться”). И тут очень важно, где поставить запятую. Kaupti mažiau, запятая, и делиться, или все-таки себе собирать и меньше делиться. И я надеюсь, что люди правильно поставят запятую, и все-таки будут себе собирать меньше, а то, что себе собирают меньше, будут все-таки делиться с другими людьми. Ведь есть очень много людей, которые бежали в магазины и покупали эти консервы, и крупы, и сейчас это все лежит в холодильниках и в тумбочках. Есть ведь такие люди, у которых этого нету. И поэтому мы зовем всех, у кого этого добра немножко больше, чем нужно, поделиться с тем, кому сегодня этого больше всего не хватает.