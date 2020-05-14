Наконец-то на улице можно будет вздохнуть свободно

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Ходить по улицам с сегодняшнего дня мы уже можем без защитных масок. Хотя носить их все же рекомендуется.

Кроме того, маски обязательны в открытых многолюдных местах — на рынке, экскурсиях, на остановках общественного транспорта.

В целях защиты от распространения коронавируса маски все еще обязательно надевать в закрытых помещениях.

Смягчив условия карантина, правительство также разрешило в парках и других открытых общественных местах собираться уже не по два, а по пять человек.