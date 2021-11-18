Налог на автомобили, «Детский книжный клуб» и памятник синице

Правительство Литвы приняло решение, что с 28 декабря «паспорт возможностей» будет выдаваться детям с 12 лет. Его срок действия составит 7 месяцев после вакцинации. Как пояснил министр здравоохранения Арунас Дулькис, детям надо будет носить с собой ученическое удостоверение, чтобы проверяющие могли отличить 11-летних, которым паспорт не нужен, от 12- и 13-летних, у которых его с конца декабря начнут проверять.