Налог на автомобили, «Детский книжный клуб» и памятник синице

Министерство охраны окружающей среды проводит реформу налога на автомобили. Русский драматический театр Литвы приглашает школьников в «Детский книжный клуб». А на улице Оланду в столице появился памятник синице. Об этих и других новостях читайте ниже.
Латвия отмечает важный государственный праздник — 103-ю годовщину провозглашения независимости. Второй год подряд главный государственный праздник страны проходит в условиях пандемии. Не проводятся салюты, нет массовых гуляний. Тем не менее, в Риге и других городах здания подсвечены в красно-бело-красные цвета, а на улицах установлены световые инсталляции. Официальный Вильнюс также направил свои поздравления соседней Республике.
Правительство Литвы приняло решение, что с 28 декабря «паспорт возможностей» будет выдаваться детям с 12 лет. Его срок действия составит 7 месяцев после вакцинации. Как пояснил министр здравоохранения Арунас Дулькис, детям надо будет носить с собой ученическое удостоверение, чтобы проверяющие могли отличить 11-летних, которым паспорт не нужен, от 12- и 13-летних, у которых его с конца декабря начнут проверять.
Представители аптек страны предупреждают, что распечатать «паспорт возможностей» для ребенка может только один из родителей. Поэтому бессмысленно отправлять детей за паспортом самостоятельно. А еще проще и удобнее – скачать «паспорт возможностей» на странице gpasas.lt.
Поскольку поток желающих сделать прививку в центре вакцинации LITEXPO растет, жителей Вильнюса просят регистрироваться заранее. Для этого рекомендуют звонить на горячую линию 1808 или регистрироваться онлайн — на сайте 1808.lt. Из-за большого потока людей в LITEXPO сначала будут прививать тех, кто зарегистрировался. К слову, вакцинируют сейчас более чем в полусотне мест столицы. Места вакцинации указаны на странице vakcina.vilnius.lt.
Министерство охраны окружающей среды проводит реформу налога на автомобили и предлагает отказаться от налога на регистрацию. Вместо него с 2023 года предлагается ввести налог на эксплуатацию авто. Тарифы этого налога министерство решило повысить.
В связи со строительством железнодорожного виадука на участке возле Рудамины с 22 ноября будет ограничено движение, изменятся маршруты автобусов. Работы на этом участке продлятся около года.
В столичном микрорайоне Пашилайчяй открывают новую баскетбольную арену.
Галерея современного искусства под открытым небом Open Gallery приглашает жителей Вильнюса на презентацию новых работ. На этот раз организаторы представляют более шести часов OPEN GALLERY NIGHT’21. Старт мероприятия – 18 ноября в 16 часов.
В Русском драматическом театре Литвы будет действовать «Детский книжный клуб». Первая встреча состоится на Малой сцене театра в воскресенье, 21 ноября, в 13.00. Театр приглашает в клуб детей 11–12 лет, читающих книги на русском языке.
На Кафедральной площади в столице идут работы по установке елки. Как обычно, огни на ней зажгут в последние выходные ноября – 27 числа. А в Старом городе и в центре появятся Рождественские украшения. Будут украшены Кафедральная и Ратушная площади, сквер Одмину, Лукишкская площадь, сад Реформаторов, долина Швянторагё. Все мероприятия планируются с учетом безопасности горожан и гостей столицы. За зажжением огней на елке рекомендуется следить по телевизору.
В Каунасе тоже полным ходом идет подготовка к Рождеству. Тема этого года — «Лето среди зимы». Несколько неожиданно, но очень интригующе. Что же касается традиционных мероприятий, то зажжение огней на елке, как и в столице, состоится 27 ноября.
Возле торгового центра Panorama в Вильнюсе открылась праздничная рождественская инсталляция.
В столице открылась регистрация на конкурс «Создаю рождественское настроение в Вильнюсе — 2021». До 11 декабря на странице kaledossostineje.lt/konkurso-registracija можно загружать фотографии своих ярких и интересных рождественских витрин, домов и окон.
На улице Оланду в Вильнюсе появился памятник синице. Этот художественный акцент создан художницей Агне Кишонайте. Яркая синица отлично вписалась в окружающий пейзаж и стала одним из украшений осеннего города.