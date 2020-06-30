Listen to «Налог на регистрацию транспортного средства: кому его придется платить» on Spreaker.

С завтрашнего дня владельцам автотранспортных средств придется платить налог на регистрацию автомобиля, поэтому многие поспешили в компанию Regitra, чтобы проделать все необходимые процедуры со своим авто еще до наступления июля. Всю подробную информацию о размере налога, о том, кому его придется платить и какие документы надо будет предоставить, вы найдете на странице госпредприятия REGITRA.

На некоторые вопросы в нашем эфире ответит представитель этого предприятия Саулюс Шуминас.

— Здравствуйте! Итак, на кого распространяется налог?

— Здравствуйте. Для автомобилей М1 и N1 класса — это легковые, в принципе, автомобили — и распространяется на тех, которые регистрируют транспортное средство первый раз в Литве. И другая группа — для тех, которые меняют владельца. Если вы купили автомобиль у кого-то и хотите зарегистрировать на свое имя, вы должны платить налог. Есть табличка, по которой можно ориентироваться. Это, в зависимости от типа топлива, — дизель, бензин или этанол, — это зависит и от этого, можно проверить, какой будет налог. В этой табличке тоже видно, что все автомобили, которые имеют до 130 грамм на километр, не должны платить этого налога. Это считаются как “чистые” автомобили. У нас на сайте мы сделали специально, чтобы проверить. Но у кого есть документы по регистрации транспортного средства, вы можете там найти CO2, и сразу сверить с табличкой. А если нет СО2, можно посчитать — у нас на странице есть возможность такая. Ввести там некоторые данные: тип топлива, масса и мощность автомобиля, — и можно получить более-менее предварительную цифру. Но я советую не думать, что это очень правильные цифры — это только ориентация. Во-первых, мы будем брать с регистрационного документа СО2. Если не найдем там СО2, тогда будем искать в регистре похожие транспортные средства по типу, варианту, версии, — и будем оттуда брать СО2, и уже если там не найдем, тогда уже будем считать третий вариант по формуле. И вот когда по формуле — тогда плюс-минус вот это на нашем веб-сайте можно проверить, какая это сумма будет.

— Получается, что тем, у кого есть такая возможность, лучше сразу, при покупке автомобиля, обращать внимание на этот показатель?

— Да, да, смотреть, какой налог, поскольку тоже сразу видно, даже невооруженным глазом видно, что налог на автомобили с бензином — если такие же параметры, и дизель, то дизель нужно платить вдвойне, чем на бензин. Так что тоже надо обращать [внимание] на вид топлива. Конечно, самое лучшее — до 130 грамм на километр, — вообще не распространяется никакой налог на эти транспортные средства.

— А есть ли какие-то исключения — кроме экологичных автомобилей?

— Это те, кто регистрирует исторические транспортные средства и берет исторические номера. Также у нас есть такой реэкспорт, когда автомобили регистрируются — новые автомобили, и в течение трех месяцев они уезжают из Литвы, в этом случае этот налог будет возвращаться, если будут предъявлены доказательства, что эти транспортные средства уехали за границу.

— Оплата будет проводиться в момент регистрации?

— Да, это часть регистрации. В момент регистрации будет то же самое, как и сейчас происходит. Подаются документы. Во время сверки документов мы установим для этого транспортного средства, распространяется налог или нет. Если распространяется этот налог, так сразу посчитаем налог, и будете оплачивать не только за услугу регистрации, но тоже и этот налог заплатите. Но это оплата идет прямо государству, в бюджет. Наше предприятие ничего от этого не зарабатывает.