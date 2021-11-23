Налоги и пенсии, работа магазинов в праздники и Neakivaizdinis Vilnius

Обязательную вакцинацию от коронавируса в Литве предлагают ввести в сфере ухода, медицины и образования. Если непривитый работник не может работать удаленно, его должны будут отстранить от работы. Отстраненные работники через три месяца могут быть уволены без предупреждения и выходной компенсации.