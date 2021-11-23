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Налоги и пенсии, работа магазинов в праздники и Neakivaizdinis Vilnius

Автор Анжелика Орлёнок
Налоги и пенсии, работа магазинов в праздники и Neakivaizdinis Vilnius
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Обсуждается размер налога на автомобильные загрязнения. «Содра» начала выплачивать пенсии одиноким людям. Стало известно, как будут работать в праздники магазины сетей Maxima и Norfa. Появилось мобильное приложение Neakivaizdinis Vilnius с маршрутами по Вильнюсу. Об этих и других новостях читайте ниже.

Сегодня отмечается День Литовской Армии.

Предлагаемый новый налог на автомобильные загрязнения в 2023 году может составить от 29 до 470 евро в год. В среднем его размер может быть 138 евро в год.

Обязательную вакцинацию от коронавируса в Литве предлагают ввести в сфере ухода, медицины и образования. Если непривитый работник не может работать удаленно, его должны будут отстранить от работы. Отстраненные работники через три месяца могут быть уволены без предупреждения и выходной компенсации.

Сейм одобрил порядок увеличения пенсий. Средняя пенсия по старости в Литве с января 2022 года увеличится на 51 евро (до 465 евро), а с необходимым стажем – на 48 евро (до 489 евро).

«Содра» начала выплачивать пенсии одиноким людям. Размер такой пенсии составляет 28,63 евро.

Клайпедские политики предлагают общественный транспорт сделать бесплатным для учителей, медиков и людей старше 75 или 80 лет. Сейчас ведутся дискуссии на эту тему.

В Вильнюсе будет приведен в порядок Нагорный парк (Калну паркас). Там построят новые пешеходные дорожки, обновят лестницы. Лестница, ведущая на холм Бекешаса, давно нуждалась в реконструкции.

В районе Северной улицы Вильнюса компания Grinda установила современные водоочистные сооружения. Их запуск – часть более крупного проекта, реконструкции системы очистки сточных вод Гележинё Вилко – Шешкине.

Департамент противопожарной безопасности обновляет автопарк. Уже куплено два электромобиля и 18 внедорожников. Электромобили достанутся пожарным Вильнюса и Каунаса.

Магазины сети Maxima не будут работать 25 декабря и 1 января. 24 декабря магазины сети закроются в 19:00, а 26 декабря – откроются в 9:00 и будут работать как обычно. 31 декабря магазины закроются в 21:00.

 

Магазины сети Norfa также не будут работать 25 декабря и 1 января. 24 декабря магазины закроются в 19:00, а 26 декабря и 2 января – откроются в 10:00. 31 декабря магазины закроются в 20:00.

Появилось бесплатное мобильное приложение Neakivaizdinis Vilnius. В нём представлено более 50 маршрутов, которые помогут лучше узнать Вильнюс и даже на знакомые места города взглянуть по-новому.

 

В Клайпеде намечено снести старый спортивный зал на улице Пилес. Решение принято потому, что здание находится в аварийном состоянии. После сноса на этом месте планируется построить автомобильную стоянку.

3 декабря в 18 часов на алитусской Ратушной площади состоится праздник «Алитус – Культурная столица Литвы – 2022». Организаторы обещают феерию танца, музыки, света – ну и, конечно же, зажжение огней на Рождественской елке.

С 2 по 9 декабря в Литве пройдет кинофестиваль спортивных фильмов.

21 июня на арене «Жальгире» выступит Dua Lipa. Это будет ее единственный концерт в странах Балтии.

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