Налоговая инспекция до 1 июля будет работать по субботам и в Йонинес

На то, чтобы подать налоговые декларации, остается совсем немного времени. Напоминаем, это надо сделать до 1 июля. При этом, как показывает статистика, немалая часть людей свои доходы все еще не задекларировали. О том, чем может помочь таким людям налоговая инспекция, в нашем эфире расскажет представитель Государственной налоговой инспекции Литвы Стасе Алюконите-Шнирене.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте. Конечно, всем, кто занимается индивидуальной деятельностью, положено представить декларацию. А те, которые по справкам это делают, — даже и заплатить. Так как те, которые работают по бизнес-удостоверению (verslo liudijimas), уже заплатили, приобрели патенты и бизнес-удостоверение. А помощь — тем, кому она нужна, предоставляется. Просто ситуация диктует, что помогать мы можем только по заранее сделанной регистрации. Все же еще экстремальная ситуация не отменена, и нужно соблюдать определенные рекомендации. Так что помогать непосредственно — в каждой налоговой инспекции такая возможность есть, только надо зарегистрироваться для этого.

Ну и еще можно — и нужно — сказать, что в налоговой инспекции уже в эту субботу, и 24 июня, и в следующую субботу организована и по этим дням тоже работа, чтобы люди могли после того, как зарегистрируются, получить непосредственную помощь по декларациям. Уже запланировано и будет опубликовано. Конечно, мы учитываем то, что всех окон подмоги открыть не можем, так как нужны тоже расстояния определенные, и так далее, — значит, ищем другие методы. И вот, будем работать по выходным — по субботам, в Йонинес — этот день, чтобы те, кому нужна помощь, ее и получили.

— Насколько я понимаю, тем, кто испытывает материальные трудности из-за карантина, все равно ведь оказывается определенная помощь?

— Декларация должна быть представлена до 1 июля, а что касается уплаты налогов, — тут другой механизм заработает. И тем, у которых есть определенные суммы платить, — просто пока в стране есть экстремальная ситуация, и она не отменена, можно заплатить, скажем так, и позже. Пошлины не будут пока считаться. А те, которые занимаются, и занимались в прошлом году, индивидуальной деятельностью, теми видами деятельности, которые объявлены в специальном списке, — им тоже отсрочка такая неформальная, но уже намечена. А те, которые занимались деятельностью, которая не попала в эти списки, просто можно обратиться в налоговую инспекцию. Если не могут заплатить вовремя, то есть, до 1 июля, нужно обратиться в налоговую инспекцию за помощью.