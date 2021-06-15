Налоговая инспекция начала предоставлять контактные консультации

Государственная налоговая инспекция информирует, что начала предоставлять контактные консультации в отделениях инспекции в крупных городах Литвы.

Зарегистрироваться на визит можно в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе. Что же касается отделений налоговой инспекции в других городах, то их, скорее всего, откроют только в июле.

При этом приходить в отделения налоговой инспекции можно только после предварительной регистрации и с соблюдением всех карантинных ограничений.

Зарегистрироваться для посещения можно по телефону 8 5 2191 777, указав, в какое отделение вам удобнее обращаться. На консультацию лучше приходить вовремя, не ранее чем за 5-7 минут до начала визита.

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