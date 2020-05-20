Налоговая инспекция начала выплаты по декларациям о доходах

Первые переплаты подоходного налога за прошлый год уже сегодня получат жители, которые правильно заполнили и сдали декларацию о доходах.

По данным налоговой инспекции, более 1,5 млн евро поступят на счета 7 тысяч граждан.

Переводы намечено производить каждый рабочий день. Все переплаты инспекция вернет, как и намечено, до конца июля.

Декларации о доходах и уплаченных налогах уже предоставили почти 800 тысяч жителей.

В связи с карантином в этом году сроки электронного декларирования продлены до июля.