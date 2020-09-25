Listen to «Налоговая инспекция напоминает о декларации доходов» on Spreaker.

Более 100 тысяч жителей страны еще не задекларировали доходы за прошедший год. Им будут разосланы напоминания об этой обязанности. По данным налоговой инспекции, большую их часть составляют лица, к которым была применена слишком большая величина необлагаемых налогами доходов.

Также деклараций не предоставили почти 30 тысяч человек, занимающихся индивидуальной деятельностью. Часть жителей не декларировали продажу в прошлом году недвижимости или автомобиля. Вовремя декларации предоставили примерно 1 млн 300 тысяч жителей страны.