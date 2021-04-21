Налоговая инспекция принимает заявки на субсидии бизнесу

Налоговая инспекция начинает принимать заявки на субсидии пострадавшему от карантина бизнесу по второму пакету помощи.

Общая его сумма – 120 млн евро.

Подавать заявки можно через систему Электронного декларирования налоговой инспекции (VMI). Претендовать на помощь могут представители услуг ночлега, общепита, туризма и другие компании, доходы которых упали более чем наполовину.

Максимальный размер одной выплаты – 350 тыс. евро.