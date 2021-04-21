Бизнес Новости

Налоговая инспекция принимает заявки на субсидии бизнесу

Автор Анжелика Орлёнок 12
Налоговая инспекция принимает заявки на субсидии бизнесу

Налоговая инспекция начинает принимать заявки на субсидии пострадавшему от карантина бизнесу по второму пакету помощи.

Общая его сумма – 120 млн евро.

Подавать заявки можно через систему Электронного декларирования налоговой инспекции (VMI). Претендовать на помощь могут представители услуг ночлега, общепита, туризма и другие компании, доходы которых упали более чем наполовину.

Максимальный размер одной выплаты – 350 тыс. евро.

Специалисты Государственной налоговой инспекции консультируют по вопросам получения субсидий по номеру 1882.

 

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