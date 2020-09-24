Налоговая инспекция призывает проявлять бдительность

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Государственная налоговая инспекция сообщает, что в последнее время участились случаи мошенничества, когда жителям приходят письма с уведомлением о том, что их годовая налоговая декларация, якобы, отклонена. В отправленных электронных письмах мошенники используют адрес, визуально напоминающий адрес налоговой инспекции. Внутри письма находятся ссылки, при нажатии на которые пользователь переходит на фейковую страницу ГНИ, где требуется подключение к системе. Таким образом под видом налоговиков мошенники пытаются собрать данные о подключении к интернет-банкингу.

Государственная налоговая инспекция обращает внимание на то, что все письма от налоговой инспекции заканчиваются на @vmi.lt, и призывают людей проявлять бдительность. Не открывать подозрительные электронные письма и прикрепленные к ним файлы, а также не переходить по ссылкам в них. О возможных случаях мошенничества можно сообщить, позвонив по телефону 1882.