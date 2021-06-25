Государственные учреждения

Налоговая инспекция проверит предпринимателей

Автор Анжелика Орлёнок 26
Налоговая инспекция проверит предпринимателей

Налоговая инспекция всерьез взялась за недобросовестных предпринимателей.

Летом на основных магистралях страны будут сканировать номерные знаки автомобилей, которые  направляются на курорты. При этом тем, кто поехал отдохнуть на машинах, принадлежащих фирме, придется объясниться.

Внимания удостоятся и компании, во время карантина покупавшие шикарные автомобили.

Юристы налоговой инспекции отметили, что будут тщательно проверять, не используются ли средства компаний – в особенности тех, которые получили госсубсидии во время пандемии, – в личных целях.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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