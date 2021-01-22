Налоговая помощь компаниям, пострадавшим от COVID-19

34 тысячи новых компаний, включенных в список пострадавших от коронавируса в 2021 году, в ближайшее время получат личное письмо от налогового администратора о мерах налоговой помощи.

Об этом сообщает Государственная налоговая инспекция. Предприниматели из этого списка освобождены от уплаты процентов до 30 апреля. Кроме того, в течение двух месяцев после этого они не будут подлежать процедуре взыскания, а до 30 апреля смогут подать заявку на беспроцентную налоговую ссуду.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.