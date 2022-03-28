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Налоговые льготы для тех, кто сдает жилье беженцам

Автор R RADIO LT

Для беженцев от войны, открывающих бизнес в Вильнюсе, стоимость месячной лицензии составляет символические 57 центов. Налоговые льготы также будут доступны для лиц, арендующих жилье с лицензией на ведение бизнеса, которые сдают жилье военным беженцам.

Налоговые льготы для тех, кто сдает жилье беженцам

В таком случае арендодатель сможет получить налоговые льготы в размере 50%. Для тех, кто воспользовался льготой, лицензия будет стоить 28,50 евро в месяц.

В случае возникновения вопросов о ценах на лицензию на ведение бизнеса или о том, кто имеет право на льготы, Вильнюсское самоуправление предлагает обращаться по телефону +370 5 211 2269 или по электронной почте audrone.kernagiene@vilnius.lt.

А в случае возникновения вопросов о выдаче лицензий на ведение бизнеса можно обращаться в Государственную налоговую инспекцию (VMI) по телефонам 1882 или +370 5 260 5060.

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