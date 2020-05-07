Намечаются изменения движения в Старом городе Вильнюса

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В Старом городе Вильнюса с июля будет запрещено транзитное движение автотранспорта. Власти столицы вводят одностороннее, или круговое, движение. Кроме того, уже на следующей неделе будут полностью закрыты отрезки четырех улиц Старого города — Савичяус, Стиклю, часть проспекта Гедиминаса около Кафедрального собора и начало ул. Вильняус, со стороны ул. Исландиес. Въезжать сюда смогут только автомобили местных предпринимателей и жителей. Эти улицы будут отданы открытым кафе, пешеходам и велосипедистам.