Напоминаем о новых правилах поведения на улице и в общественных местах

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Минздрав установил новые правила поведения посетителей, деятельности кафе и ресторанов, открываемых с понедельника, а также открытых развлекательных мест.

Посещать обзорные площадки, познавательные тропы, зоопарки, ботанические сады и другие подобные объекты можно будет группами не более 5 человек.

Между людьми в очередях необходимо соблюдать расстояние не менее двух метров, а во время занятий на свежем воздухе каждому участнику должно быть предоставлено не менее 5 метров.

Расстояние между посетителями обязаны будут соблюдать и владельцы кафе и ресторанов.

Время их работы в помещениях ограничено с восьми часов утра до 10 часов вечера.