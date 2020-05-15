Listen to «Напоминание о том, за какие нарушения ждут штрафы» on Spreaker.

С начала апреля в Литве действуют увеличенные штрафы за нарушение правил карантина. По действующим правилам, физическим лицам грозит штраф в размере 500-1500 евро.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что карантин смягчили, но некоторые правила остаются в силе и штрафы никуда не делись.

Напомним, за какие нарушения ждет наказание. Вернувшиеся из-за границы люди или те, кто, как подозревают, болеют COVID-19 или контактировали с больными, должны 14 дней провести в изоляции. За нарушение изоляции их ждет штраф (нельзя ни гулять самому, ни выводить собаку).

Наказывают и тех жителей, которые нарушают назначенный врачами режим. Например, если человек должен был ожидать результатов теста в больнице, но самовольно ее покинул. Наказание ждет и тех, кто не соблюдает в общественных местах (парках и других местах) социальную дистанцию, кто собирается группами больше пяти человек (раньше было — 2).

Раньше штрафовали за появление в общественных местах без маски. Сейчас маски обязательны в помещениях, в местах массового скопления людей.