Listen to «Напоминание: штрафы надо оплачивать вовремя» on Spreaker.

Штрафы за превышение скорости и нарушение карантина — не пропадают, напоминает налоговая инспекция. А в случае неоплаты штрафы будут взыскивать приставы (антстоляй).

Государственная налоговая инспекция напоминает, что информацию о полученных административных штрафах — например, о превышении скорости или нарушении карантина, — жители могут найти, присоединившись к электронной системе Mano VMI. Там же можно и оплатить административный штраф.

В случае, если человек испытывает финансовые трудности и не может оплатить штраф, он должен обратиться в налоговую инспекцию с просьбой отложить уплату штрафа или позволить оплатить его частями.