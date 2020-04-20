Listen to «Напоминание жителям Неменчине о самоизоляции» on Spreaker.



Минздрав Литвы призывает жителей закрытого Неменчине следить за информацией Национального центра общественного здоровья и выполнять его указания.

Те, у кого был контакт с больными, обязаны самоизолироваться, им нельзя выходить из дома. На место забора образцов их будут доставлять организованно. Всем остальным жителям рекомендуют избегать любых контактов как по дороге на работу, так и во время посещения магазинов или аптек. Помимо этого решено проверить всех взрослых жителей Неменчине. Напоминаем, что городок Неменчине в Вильнюсском районе закрыт с 16 апреля.