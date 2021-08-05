Напоминание жителям Вильнюса об оплате вывоза мусора

Администратор вильнюсской системы вывоза отходов VASA напомнил жителям столицы о том, что необходимо оплатить сбор за вывоз смешанных бытовых отходов. Этот сбор необходимо оплачивать ежеквартально. Представители компании призвали жителей Вильнюса не тянуть с оплатой, ведь от этого напрямую зависит обеспечение чистоты и порядка в городе.

По словам представителей компании VASA, они понимают, что при оплате ежеквартально, а тем более раз в год, об обязательных платежах можно забыть. По этой причине сотрудники VASA в настоящий момент отправляют столичным жителям напоминания об оплате. Всего намечено отправить несколько десятков тысяч электронных и бумажных сообщений.

Вполне может быть, что за последний квартал часть недвижимости перешла к другим владельцам, а значит, и контакты тоже изменились. В этом случае жителям стоит обновить свои контакты и сообщить, если они не получили уведомление о платеже. Это можно сделать, отправив письмо на e-mail rinkliava@sivasa.lt, или позвонив по номерам 19118 или 8-650 04949.

Необходимо отметить, что компания VASA чаще всего самостоятельно решает многие денежные вопросы с клиентами. Однако в случае неуплаты VASA имеет право обратиться за помощью к компаниям по взысканию долгов. Они, в свою очередь, помогут найти наиболее подходящий способ урегулирования этой проблемы во избежание судебного взыскания долга. Между тем, если после использования досудебных вариантов у клиентов всё ещё останется задолженность, процесс взыскания долга будет передан в суд.

Как уже говорилось ранее, сотрудники VASA отправят десятки тысяч бумажных писем с уведомлениями об оплате за вывоз отходов. Несмотря на то, что бумажное письмо по-прежнему остаётся самым популярным способом получения информации среди клиентов VASA, это ещё и самый дорогостоящий способ с точки зрения охраны окружающей среды. К примеру, жители ЕС потребляют в среднем около 125 кг бумаги в год. По этой причине компания VASA приглашает жителей Вильнюса вместе попытаться сократить это число. Это можно сделать, выбрав получение информации по электронной почте и уведомив об этом сотрудников компании.

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