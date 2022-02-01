Музыкальная новинка

Наргиз Закирова дала новую жизнь песне «Как молоды мы были»

Автор Эвелина Никанорова
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Наргиз Закирова представила видеоклип на песню «Как молоды мы были», написанную Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым. Эта песня вошла в саундтрек к фильму «Одиннадцать молчаливых мужчин».

Видео смонтировано из кадров ленты и хроники поездки московского “Динамо” в Англию в 1945 году.

– Когда мы уже смонтировали фильм, я был в Сочи и случайно услышал песню Пахмутовой и Добронравова «Как молоды мы были», но только не в исполнении Градского, а в исполнении группы «Кватро», и вдруг как-то меня ударило, что эта песня может сильно подойти к нашему финалу, когда начинается хроника событий, которые проходили в 1945 году, – рассказывает режиссер и генеральный продюсер фильма Алексей Пиманов. – Я попросил коллег срочно подставить эту песню под финальные кадры нашей картины, хотя очень сильно сомневался. И только когда мне пришла хроника с этой песней, и когда ком к горлу подкатил, я понял, что мы попали. После этого возникла идея, чтобы эту песню спела Наргиз в совершенно другой версии, так оно и произошло.

Источник: InterMedia

 

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