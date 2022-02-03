Дороги

Нарушение Правил дорожного движения обойдется дорого

Автор RUSRADIO LT
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Правительство планирует ужесточить наказания и повысить штрафы за нарушение ряда Правил дорожного движения.

Нарушение Правил дорожного движения обойдется дорого

Министерство внутренних дел предлагает более строго наказывать за хулиганское вождение и вождение в нетрезвом состоянии, а также за просроченные техосмотр и медицинскую проверку.

Планируется, что штрафы за отсутствие техосмотра и медицинской проверки будут увеличены до 50-100 евро. За хулиганское вождение – до 800 евро. А за управление машиной без прав – до 1200.

За любые повторные нарушения будет грозить более длительное лишение водительских прав. Например, тот, кто дважды за год попадется в нетрезвом состоянии за рулем, может лишиться прав на срок от 4 до 7 лет.

Если изменения одобрит Сейм и подпишет президент, они вступят в силу с начала июля.

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