Нарушение психического равновесия – не помеха для вождения автомобиля

Незначительные нарушения психического здоровья впредь не будут помехой для вождения автомобиля.

Минздрав решил, что получить водительские права не помешает ряд заболеваний, не имеющих прямого отношения к вождению – например, легкие формы эмоциональной нестабильности, депрессии, некоторые фобии.

Если человек страдает более тяжелыми формами психических расстройств, решение о его способности водить автомобиль в индивидуальном порядке будет принимать врач.

Кроме того, получить права смогут лица, страдающие от некоторых поведенческих синдромов и физиологических расстройств. Однако требование сделать визит к психиатру для тех, кто желает получить водительские права, остается в силе.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.