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Нарушение психического равновесия – не помеха для вождения автомобиля

Автор RUSRADIO LT 29

Незначительные нарушения психического здоровья впредь не будут помехой для вождения автомобиля.

Минздрав решил, что получить водительские права не помешает ряд заболеваний, не имеющих прямого отношения к вождению – например, легкие формы эмоциональной нестабильности, депрессии, некоторые фобии.

Если человек страдает более тяжелыми формами психических расстройств, решение о его способности водить автомобиль в индивидуальном порядке будет принимать врач.

Кроме того, получить права смогут лица, страдающие от некоторых поведенческих синдромов и физиологических расстройств. Однако требование сделать визит к психиатру для тех, кто желает получить водительские права, остается в силе.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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