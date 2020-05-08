Listen to «Нарушителям правил дорожного движения карантин — не помеха» on Spreaker.

Карантин в стране приостановил жизнь, но не любителей скорости на опустевших дорогах, — пишет портал 15min. По данным полиции, за время карантина, с 16 марта, так называемые трехногие мобильные измерители скорости зафиксировали 70 тысяч нарушителей правил дорожного движения. Меньше всего — в округе Шяуляй: около 1600 лихачей. Между тем, в Клайпедском регионе штрафы за превышение скорости получат более 6 тысяч водителей, в Вильнюсском — почти 24 тысячи, а в “лидирующем” Каунасском округе — более 26 тысяч нарушителей. Стоит напомнить, что мобильные измерители автоматически устанавливают также наличие страховки и техосмотра транспортного средства. А в будущем, кроме того, при помощи этих приборов полиция сможет фиксировать и нарушения правил при обгоне.