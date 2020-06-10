Listen to «Наша страна прославится отдыхом на природе, семейным и гастротуризмом» on Spreaker.

Агентство Keliauk Lietuvoje, “Путешествуй в Литве”, планирует заманивать зарубежных туристов в нашу страну отдыхом на природе, а также семейным и гастрономическим туризмом.

Национальное агентство по поощрению туризма считает, что кемпинги, велосипедные туры и другие похожие способы отдохнуть могут заинтересовать гостей из соседних стран, а также немецких, финских и прочих туристов. Агентство также продвигает в мире лозунг, что Литва — безопасная для туризма страна.