Насколько школы готовы к новому учебному году?

В преддверии нового учебного года информационная служба RUSRADIO.LT обратилась в общеобразовательные учреждения с целью выяснить, насколько они к нему готовы. В первую очередь, интересовали трудности, с которыми пришлось столкнуться администрации школ: организация обучения, обязательное тестирование и пр.

Вот что нам рассказала заместитель директора гимназии Žaros Консуэлла Лясковская.

– Я думаю, что все школы и гимназии Литвы переживают, на самом деле, очень сложный период сейчас. Потому что требуется большое количество дополнительных усилий для того чтобы начать учебный год. И сейчас, когда учителя заняты подготовкой к учебному году, на их плечи падает ещё и дополнительная такая задача, как, например, тестирование, которое необходимо провести в очень короткие сроки, перед началом учебного года. Мы понимаем, конечно, что это необходимо, чтобы быть уверенными, что новый учебный год начнётся благополучно, спокойно и с минимальными какими-то потерями в плане заболевших, но это, конечно, сложно.

Вызывает особую тревогу недостаток персонала. Потому что такие тестирования должен проводить медик, а это падает сейчас и на плечи учителей, классных руководителей. Им приходится обзванивать, собирать сведения. Кто-то из ребят где-то ещё в отъезде, семьи не готовы, поэтому это вызывает, конечно, дополнительную тревогу.

Но что касается самого начала учебного года, то мы хорошо подготовились, потому что знаем уже по опыту прошлого учебного года, и даже позапрошлого, когда весной мы ушли на дистанционное обучение, что нам необходимо организовать потоки учащихся, составить соответствующим образом расписание, чтобы дети не в одно и то же время приходили в школу. Безусловно, регулируем и поток взрослых, которые хотят прийти в школу с каким-то вопросом. Поэтому сейчас очень удобная платформа у нас есть – Teams, – которой пользуются и родители, и учителя, и дети. Контакт не потерян, и это очень радует.

Но что касается начала учебного года, то, безусловно, мы очень тревожимся и очень хотим, чтобы по возможности учебный год проходил контактным способом. Потому что дистанционное обучение, при всех его достоинствах, имеет гораздо больше недостатков в плане того, что и детям, и родителям, и учителям это всё-таки достаточно сложно.

Также своими мыслями поделился и руководитель отдела основного образования прогимназии им. Софьи Ковалевской Эдгард Олехнович.

– Прогимназия им. Софьи Ковалевской, в принципе, к учебному году готова. Мы готовы уже принять детей, готовы тестировать детей, родители которых дали на это согласие. Готовы мы и ко всем вариантам развития событий – и к удалённому обучению, гибридному, очному. Прошлый год нас подготовил ко всему. Главное – чтобы дети были здоровы. Всем коллективом ждем детей!

И напоследок комментарий директора висагинской прогимназии Gerosios Vilties Йоланты Барткуниене.

– 2021-2022 учебный год начинаем в хорошем настроении. Ждём контактного обучения. К нему мы готовились уже заранее. Закуплены разные средства, дезинфекционная жидкость, маски. Подготовлен технический персонал – как должен проходить процесс обучения. Все учителя инструктированы. Как и в прошлом году, мы предусмотрели все меры безопасности. Конечно, жалко, что родители пока не смогут попасть в школу. Конечно же, проветривание классов и дезинфекция помещений.

Персонала у нас достаточно, учителя подготовились к учебному году полностью. Потоки учеников будут регулироваться, как и требуется: не больше 100 учеников в одном потоке. Начало уроков будет организовано так, чтобы соблюсти все требования безопасности. Наши ученики начинают учебный процесс в разное время: в 7:55 и в 8:10, чтобы они не встречались и как можно меньше контактировали. Предусмотрели мы и регулирование потоков в столовой.

И, конечно же, в сентябре, надеемся, будет благоприятная погода для уроков на свежем воздухе. Ещё вот такой момент, что мы все хотим обучаться контактно. И будем делать всё, что зависит от каждого из нас. А самая большая цель – чтобы как можно дольше продлить контактное обучение.