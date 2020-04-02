Насколько тесты на коронавирус информативны и для каких целей их лучше использовать

Listen to «КОРОНАВИРУС — о быстрых тестах на коронавирус и о доверии медикам» on Spreaker.



В нашу страну сейчас поступает большое количество быстрых тестов на коронавирус. Несколько дней назад прибыли 2,5 тысячи из полумиллиона заказанных государством, 40 тысяч таких тестов приобретает Вильнюсское самоуправление, заказывают их и муниципалитеты других городов. Однако главный вопрос, который обсуждают сегодня медики и политики — насколько такие тесты информативны и для каких целей их лучше всего использовать.

Инфектологи говорят, что абсолютно доверять быстрым тестам не стоит, поскольку для надежности их данные все равно надо перепроверять тестами другого образца.

Быстрые и молекулярные тесты отличаются принципиально, поскольку оценивают разные показатели.

Быстрые серологические тесты на COVID-19 показывают наличие в организме антител, которые выработала иммунная система человека против вируса. Проблема в том, что антитела продолжают оставаться в организме человека даже после того, как инфекция была устранена, поэтому положительный тест может и не указывать на активную инфекцию. В свою очередь, для диагностики активных инфекций используются молекулярные тесты. Они оценивают генетический материал самого вируса. Недостаток таких тестов в том, что на получение результата требуется больше времени. Именно поэтому среди специалистов сегодня идут обсуждения того, где использование быстрых тестов может принести наибольшую пользу.

Сейчас министр здравоохранения Аурелиюс Верига распорядился проверять с помощью экспресс-тестов людей, прибывающих в порт Литвы. В разных регионах нашей страны эти тесты используют для разных целей — где-то тестируют пожарников, где-то полицейских или волонтёров.

Сейчас очень важно быть бдительными. Не исключено, что на рынках, в объявлениях или еще в каких-то источниках появится информация о том, что можно приобрести быстрые тесты, чтобы самостоятельно провериться на коронавирус. Часто также можно увидеть в интернете материалы о том, что появилось чудодейственное лекарство, которым можно самостоятельно исцелиться от вируса. В сложные времена лучше доверять только проверенным источникам. Серьезные медики говорят о том, что универсальных лекарств для использования в быту пока не найдено. Ответственные лица заботятся о закупке качественных тестов для диагностики. Давайте будем полагаться на специалистов, а сами — делать то, что от нас зависит. Правила известны: изоляция, гигиена и отсутствие паники.