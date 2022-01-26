Насморк, нос заложен, а капель под рукой нет. Что делать?

Иногда случается, что из-за насморка нос бывает заложен, а никаких лекарств с собой нет. Самое обидное, когда такая ситуация случается на работе. А еще неприятнее – когда человеку предстоят серьезные переговоры, а он гнусавит. Можно ли что-то сделать в таком случае?

Оказывается, можно попробовать спасти свой нос от такой неприятности.

Попробуйте сделать массаж носа

Это помогает улучшить кровоснабжение. Надо довольно сильно, но не больно, помассировать кончиками пальцев некоторые точки. Одна из них находится чуть выше носа, на пересечении с линией переносицы. Другие две симметричные точки – в полусантиметре от крыльев носа. Массировать надо секунд 40 – не важно, по часовой стрелке или против. Важно просто почувствовать давление на точку.

Используйте мазь, если она у вас есть

Иногда от насморка помогает нанести на наружные стенки носа еле заметное количество мази с ментолом. Только это делать надо очень осторожно, так как от большого количества мази начнет щипать в глазах.

Зарядка – рецепт от всех бед

Если же вы не на работе, и у вас нет простуды и высокой температуры, можно заняться физическими упражнениями. Тело прогреется, кровообращение улучшится – и дышать станет легче.

Попробуйте отрегулировать влажность помещения

Убрать заложенность носа помогает также горячий душ или обеспечение достаточной влажности в квартире. Помогает использование увлажнителя воздуха или даже развешивание постиранного влажного белья на батареях. Правда, обычно оно слишком быстро высыхает.

Ингаляции и промывание носа

Знакомый всем совет – ингаляции ромашкой или промывание носа солевым раствором. Такой раствор можно сделать самостоятельно или купить в аптеке. Понятно, что процедура не из приятных, но ее, в случае чего, можно попробовать сделать даже на работе.

Ну а напоследок – интересный факт. Оказывается, частота насморков зависит от типа носа. Обладатели «южных» носов – коротеньких и довольно плоских – зимой часто сталкиваются с насморком. Дело в том, что их нос устроен так, что воздух в нем не успевает согреться и еще холодным попадает в носоглотку. В свою очередь, обладатели «северных» носов гораздо счастливее – им никакие холода не страшны. Попав к ним в нос, воздушный поток проходит долгий путь и хорошо прогревается. С природой не поспоришь!