Listen to «Насморк отныне — не повод для пропуска занятий» on Spreaker.

Директор Вильнюсского отделения Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене предоставила информацию о распространении коронавирусной инфекции в учебных заведениях. С начала учебного года зарегистрировано 116 случаев COVID-19 в 77 образовательных учреждениях. Болеют более 70 детей. 1624 человека были изолированы по причине болезней в учебных заведениях страны.

В то же время, отныне в школу, на лекции и на кружки можно ходить с насморком. Минздрав подкорректировал свои указания, и насморк был вычеркнут из списка симптомов, так как он не является специфическим для COVID-19. Однако люди с другими симптомами инфекции — температурой выше 37,3, кашлем, тяжелым дыханием – в учебные заведения приходить не должны.